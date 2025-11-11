Мокрый снег в Москве может выпасть уже в эти выходные

Мокрый снег в Москве может выпасть уже в ближайшие выходные, рассказал «Газете.Ru» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, с 15 ноября в столичном регионе начнется похолодание.

«В пятницу, 14 ноября, ожидается дождь, с переходом в мокрый снег в ночь на субботу. В субботу начнется довольно существенное понижение температуры. К воскресенью осадки прекратятся, температура понизится до -3…-4°C в ночные часы и до 0... +2°C в дневные. То есть похолодание идет, и оно произойдет с пятницы на субботу, когда пройдет холодный фронт. После этого понизится температура довольно существенно», — сказал Шувалов.

До этого синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что в минувшем октябре солнце освещало Москву всего 38 часов, что составляет почти половину месячной нормы. По ее словам, в ноябре ожидается еще меньше солнечных часов, чем было в октябре — в среднем 32 часа.

Ранее снегопад вызвал транспортный коллапс в Хабаровске.