В российской полиции упразднят институт стажерства

Госдума РФ в третьем чтении приняла закон об упразднении института стажерства в полиции. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что законопроект на рассмотрение внесла группа парламентариев во главе с председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом. Документ был внесен в октябре 2024 года.

Сейчас при поступлении на службу в органы внутренних дел для соискателя устанавливается испытательный срок от двух до шести месяцев. На этот период соискатель получает должность стажера без присвоения звания, и с ним заключается срочный трудовой договор.

В соответствии с новым законом соискатель с первого дня трудоустройства в полицию будет выполнять служебные обязанности.

«При этом сохраняется необходимость прохождение испытаний в течение 2-6 месяцев. До успешного завершения обучения такому сотруднику не будет разрешаться ношение и хранение огнестрельного оружия и спецсредств», — говорится в сообщении.

10 ноября РИА Новости сообщало, что в Госдуме предложили установить ежемесячную надбавку сотрудникам МВД.

Депутаты предложили установить для сотрудников МВД, имеющих двадцатилетний стаж работы и право на пенсию, ежемесячную надбавку к окладу в размере 50% от назначенного пенсионного пособия. Соответствующий законопроект они направили на заключение в правительство.

Ранее Путин подписал закон о пенсиях для бывших силовиков.