Путин подписал закон о пенсиях для бывших силовиков

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок начисления пенсионных выплат бывшим сотрудникам силовых органов. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно документу, пенсионные органы смогут самостоятельно выбирать способ перечисления выплат — через Сбербанк или Федеральное казначейство. Пенсия будет идти на счет, вклад или банковскую карту, которые укажет военный пенсионер.

Также закон предусматривает возможность доставки пенсии через «Почту России».

Нововведения распространяются на военнослужащих и судебных приставов, сотрудников органов внутренних дел, противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы и Росгвардии.

В апреле председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов сообщил, что с 1 января следующего года в России начнет действовать порядок двойной индексации страховых пенсий, который предполагает пересчет выплат в феврале с учетом инфляции и прибавку в апреле с учетом средств в Соцфонде России.

Депутат привел в пример, что если в 2025 году человек получает страховую пенсию в размере 23 тыс. рублей и инфляция составит 5%, то с февраля 2026 года сумма выплат может подняться до 24 150 рублей.

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