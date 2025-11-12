В ГД предложили рассказывать школьникам о правилах обращения со странными предметами

Для школьников могут разработать правила при обнаружении неизвестных предметов

Депутат Государственной Думы Татьяна Буцкая направила в Минпросвещение письмо с предложением о разработке для российских школьников модуля по правилам при обнаружении неизвестных предметов. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».

«По ее мнению, акцент должен быть сделан на недопустимость контактов с такими предметами — детей нужно приучить к тому, чтобы они сообщали о подозрительных находках взрослым», — говорится в посте.

Кроме того, депутат просит разработать и направить в регионы методические рекомендации по правилам проведения профилактических бесед с детьми. Еще, по ее мнению, необходимо оценить качество действующих образовательных программ по основам безопасности жизнедеятельности.

Вечером 11 ноября в Красногорске ребенку оторвало часть пальцев в результате взрыва. Девятилетний мальчик шел с тренировки, когда заметил на земле небольшой сверток, замаскированный под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой купюрой. Следственное управление СК России по Московской области возбудило уголовное дело по статье о покушении на жизнь ребенка.

