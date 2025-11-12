Эрдоган заявил, что найден черный ящик потерпевшего крушение в Грузии самолета C-130

Специалисты нашли черный ящик разбившегося в Грузии турецкого военно-транспортного самолета C-130. Об этом пишет агентство Reuters.

«Черный ящик нашего самолета найден, начато расследование», — сообщил президент Республики Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления перед однопартийцами.

11 ноября министерство обороны Турции заявило, что на территории Грузии потерпел крушение военно-транспортный самолет C-130, вылетевший из Азербайджана.

Позже в Грузнавигации сообщили, что самолет не подавал сигнал бедствия, он пропал с радаров через несколько минут после пересечения территории Грузии. После этого Грузнавигация начала поисково-спасательную операцию.

12 ноября эксперт по вопросам терроризма и безопасности, отставной военный Джошкун Башбуг заявил, что причиной крушения C-130 в Грузии могла стать техническая неисправность.

Ранее в Турции заявили о возможном внешнем вмешательстве при катастрофе C-130.