В соцдоме задержали двух санитаров после скандала с ампутацией рук пациентки

В Москве задержали санитаров социального дома «Обручевский» после того, как связанная колготками пациентка лишилась рук. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Следователи прибыли с проверкой в учреждение и задержали двух санитаров. Им вменяют причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Кроме того, по данным Baza, 12 ноября уволили директора соцдома Александра Бондаря.

Как сообщает Baza, в Москве 20-летней девушке ампутировали руки после того, как персонал социального дома связал ее колготками. Инцидент произошел в социальном доме «Обручевский», где проходят реабилитацию инвалиды I и II групп с психическими расстройствами. Сотрудники связали шерстяными колготками девушку, страдающую эпилепсией и аутоагрессией, и оставили без присмотра.

Когда про пациентку вспомнили, у нее уже развилась гангрена на обеих руках из-за нарушения кровоснабжения в конечностях. В результате кисти обеих рук ей пришлось ампутировать. Произошедшим заинтересовались муниципальные депутаты. Они направили обращение в Следственный комитет с требованием проверить действия персонала социального дома.

