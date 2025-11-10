Девушке ампутировали руки после того, как персонал столичного соцдома связал ее колготками

Baza: в Москве девушке ампутировали руки после связывания колготками в соцдоме

В Москве 20-летней девушке ампутировали руки после того, как персонал социального дома связал ее колготками. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в учреждении для реабилитации инвалидов I и II групп с психическими расстройствами — социальном доме «Обручевский». Сотрудники связали шерстяными колготками девушку, страдающую эпилепсией и аутоагрессией, и оставили без присмотра. Отмечается, что до этого другие врачи уже применяли к ней медицинские методы фиксации, пусть и не такие радикальные, так как она может нанести себе вред.

Когда про девушку вспомнили, у нее уже развилась гангрена на обеих руках из-за нарушения кровоснабжения в конечностях. В результате кисти обеих рук ей пришлось ампутировать.

Муниципальные депутаты заинтересовались произошедшим. Они направили обращение в Следственный комитет с требованием проверить действия персонала социального дома.

