На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Девушке ампутировали руки после того, как персонал столичного соцдома связал ее колготками

Baza: в Москве девушке ампутировали руки после связывания колготками в соцдоме
close
Depositphotos

В Москве 20-летней девушке ампутировали руки после того, как персонал социального дома связал ее колготками. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в учреждении для реабилитации инвалидов I и II групп с психическими расстройствами — социальном доме «Обручевский». Сотрудники связали шерстяными колготками девушку, страдающую эпилепсией и аутоагрессией, и оставили без присмотра. Отмечается, что до этого другие врачи уже применяли к ней медицинские методы фиксации, пусть и не такие радикальные, так как она может нанести себе вред.

Когда про девушку вспомнили, у нее уже развилась гангрена на обеих руках из-за нарушения кровоснабжения в конечностях. В результате кисти обеих рук ей пришлось ампутировать.

Муниципальные депутаты заинтересовались произошедшим. Они направили обращение в Следственный комитет с требованием проверить действия персонала социального дома.

Ранее россиянин привязал бывшую жену к батарее, ввел ей наркотик и жестоко избил.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами