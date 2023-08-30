Россиянин привязал бывшую жену к батарее, вколол ей наркотик и жестоко избил

В Михайловке местный житель был задержан за склонение к потреблению наркотических средств после насильных инъекций, которые он сделал бывшей жене. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

В городскую больницу после издевательств бывшего мужа попала 36-летняя женщина. Сначала пострадавшая рассказала о произошедшем своей родственнице, после чего последняя обратилась в полицию и вызвала скорую помощь.

Правоохранители узнали, что 48-летний бывший муж потерпевшей зашел к ней домой, избил хозяйку, привязал ее к батарее и вколол женщине несколько инъекций с наркотиком. Впоследствии выяснилось, что рецидивист ввел бывшей супруге N-метилэфедрон.

Врачи подтвердили показания пациентки, зафиксировав на ее теле многочисленные ушибы и следы от уколов. Также установлено, что пострадавшая смогла освободиться примерно спустя день после инцидента, когда злоумышленник покинул ее квартиру.

В итоге агрессор, который в момент нападения находился в состоянии наркотического опьянения, был задержан и арестован, в его отношении возбуждено очередное уголовное дело.

Теперь подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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