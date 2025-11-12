На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые зафиксировали на Земле магнитную бурю почти максимального уровня

Лаборатория ИКИ РАН сообщила о магнитной буре практически максимального уровня
Shutterstock

На Земле зафиксировали одну из самых мощных магнитных бурь за последние годы — ее уровень почти достиг максимального показателя G5. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По данным ученых, столь сильная геомагнитная активность связана с приходом к Земле первого из трех плазменных облаков, образовавшихся после серии солнечных вспышек. Исследователи отметили, что развитие бури значительно превысило прогноз: ранее ожидалось, что ночью произойдет лишь слабое возмущение уровня G1–G2.

Пик воздействия, по расчетам специалистов, должен совпасть с приближением третьего плазменного выброса и придется 12 ноября на середину суток.

Эксперты объяснили аномалию тем, что плазменное облако от самой мощной вспышки, случившейся накануне, двигалось с рекордной скоростью и догнало более медленные выбросы, образовавшие перед ним плотный фронт. В результате их взаимодействия температура, плотность и магнитные параметры резко возросли, что и вызвало столь сильную бурю.

В лаборатории напомнили, что солнечные вспышки и связанные с ними магнитные бури способны вызывать сбои в работе навигационных и энергетических систем, влиять на промышленные сети и даже изменять маршруты миграций животных. При этом ученые уточняют, что прямых доказательств негативного влияния подобных явлений на здоровье человека пока нет.

Ранее врач рассказала, как пережить мощную магнитную бурю.

