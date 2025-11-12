В Свердловской кадетской школе произошло отравление

В Сысертской кадетской школе в Свердловской области отравились двое детей. Об этом сообщает местный портал Е1.

Как рассказал один из родителей школьников, на этой неделе двух несовершеннолетних после обеда в столовой увезли с инфекцией в детскую больницу № 9.

После инцидента всех учащихся отправили сдавать посевы на бактериальную инфекцию, рассказал читатель портала. По данным журналистов, всех десятиклассников отправили на дистанционное обучение из-за карантина по ротавирусной инфекции.

В областном Роспотребнадзоре подтвердили информацию об отравлении, отметив, что заболел пока только один курсант.

«Для установления причин и источника заболевания начато эпидемиологическое расследование. Коллеги вышли на объект для оценки соблюдения норм санитарного законодательства и отбора проб», — сказали в ведомстве.

6 ноября в Усть-Илимске зафиксировали массовое отравление роллами. По данным Telegram-канала Babr Mash, всего пострадали десять человек, среди них – шесть детей. У пациентов выявили сальмонеллу, которая была в еде. Все они покупали японскую еду в одном заведении. После отравления сотрудники Роспотребнадзора организовали проверку. Во время мероприятий специалисты выявили ряд нарушений.

