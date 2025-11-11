Ученые предупредили о смертельной опасности мытья сырой курицы

Во время Недели пищевой безопасности в Австралии специалисты из Совета по информированию о пищевой безопасности (Food Safety Information Council) напомнили, что мыть сырую курицу перед готовкой не только бесполезно, но и опасно. Исследования показывают, что все больше австралийцев продолжают следовать этому устаревшему совету, повышая риск заражения пищевыми инфекциями.Об этом сообщает Food Safety Information Council (FSIC).

«Несмотря на то, что можно услышать в интернете или увидеть в блогах, мытье сырой курицы — это миф, который лишь распространяет бактерии по кухне», — заявил заместитель председателя совета, доцент Джулиан Кокс. — «Во время промышленной переработки мясо уже проходит санитарную обработку, а дополнительное мытье на домашней кухне лишь разбрызгивает микробы. Достаточно просто тщательно прожарить курицу до 75 °C, проверив температуру мясным термометром в самой толстой части».

По данным исследования, 51% австралийцев продолжают мыть целую курицу перед готовкой, 48% — куски с кожей и 44% — без кожи. Причем доля таких людей за последние четыре года увеличилась, несмотря на предупреждения санитарных служб.

Кокс подчеркнул, что курица — самое популярное мясо в Австралии, и потому ошибки при ее приготовлении представляют серьезную проблему. Каждый год в стране фиксируется около 4,7 млн случаев пищевых отравлений, приводящих почти к 48 тысячам госпитализаций и 38 смертям.

Эксперты напомнили базовые правила безопасности при обращении с сырой птицей: тщательно мыть руки и поверхности после контакта с сырой курицей, размораживать мясо только в холодильнике или микроволновке, не допуская вытекания сока, не допускать контакта сырой курицы с готовыми блюдами и использовать отдельные доски и посуду для сырого и приготовленного мяса.

«Пищевые отравления — серьезная угроза здоровью и экономике. Простые меры предосторожности способны спасти жизни», — резюмировал Кокс.

