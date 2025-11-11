На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые предупредили о смертельной опасности мытья сырой курицы

FSIC: мытье сырой курицы приводит к пищевому отравлению
true
true
true
close
BearFotos/Shutterstock/FOTODOM

Во время Недели пищевой безопасности в Австралии специалисты из Совета по информированию о пищевой безопасности (Food Safety Information Council) напомнили, что мыть сырую курицу перед готовкой не только бесполезно, но и опасно. Исследования показывают, что все больше австралийцев продолжают следовать этому устаревшему совету, повышая риск заражения пищевыми инфекциями.Об этом сообщает Food Safety Information Council (FSIC).

«Несмотря на то, что можно услышать в интернете или увидеть в блогах, мытье сырой курицы — это миф, который лишь распространяет бактерии по кухне», — заявил заместитель председателя совета, доцент Джулиан Кокс. — «Во время промышленной переработки мясо уже проходит санитарную обработку, а дополнительное мытье на домашней кухне лишь разбрызгивает микробы. Достаточно просто тщательно прожарить курицу до 75 °C, проверив температуру мясным термометром в самой толстой части».

По данным исследования, 51% австралийцев продолжают мыть целую курицу перед готовкой, 48% — куски с кожей и 44% — без кожи. Причем доля таких людей за последние четыре года увеличилась, несмотря на предупреждения санитарных служб.

Кокс подчеркнул, что курица — самое популярное мясо в Австралии, и потому ошибки при ее приготовлении представляют серьезную проблему. Каждый год в стране фиксируется около 4,7 млн случаев пищевых отравлений, приводящих почти к 48 тысячам госпитализаций и 38 смертям.

Эксперты напомнили базовые правила безопасности при обращении с сырой птицей: тщательно мыть руки и поверхности после контакта с сырой курицей, размораживать мясо только в холодильнике или микроволновке, не допуская вытекания сока, не допускать контакта сырой курицы с готовыми блюдами и использовать отдельные доски и посуду для сырого и приготовленного мяса.

«Пищевые отравления — серьезная угроза здоровью и экономике. Простые меры предосторожности способны спасти жизни», — резюмировал Кокс.

Ранее был развеян распространенный миф о полезности растительной пищи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами