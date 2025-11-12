Россиянка объяснила, зачем развела карпов в затопленном подвале

Жительница Кемеровской области Любовь, выращивающая карпов в затопленном подвале, рассказала «Газете.Ru», что таким образом хочет привлечь внимание властей к проблеме массового подтопления домов в Белово. Она пояснила, что вода в подвале стоит с августа, поэтому ей негде хранить урожай.

«В мае, не каждый год, иногда приходила талая вода, около 10-30 см, и к августу полностью уходила, не нанося ущерба. В этом, 2025 году, вода стала приходить с марта, и в августе в течение нескольких дней заполнила подвалы домов в Белово. Проблемы с подтоплением есть еще у 1500 домовладений, расположенных в четырех районах города. Есть дома с обрушениями, где стена рухнула кирпичная. Еще много обрушений ждет наш город. Власти с августа в курсе, но кроме прокопанных ливневок и контракта на геологические изыскания с фирмой из Новосибирска сказать нечего. Когда стала помогать область, стали копать еще больше ливневок, откачивать колодцы водоподводящие, которые снова наполняются водой», — сказала Любовь.

Она также объяснила, почему пришла идея разводить в подвале именно карпов. И рассказала, что намерена делать с рыбой, когда она подрастет.

«По версии администрации, у меня в подвале «грунтовая» вода, более 10 кубов. Пропадает зря. Так как в зиму убрать воду надежда тает с каждым днем, урожай хранить попросту негде, — хоть карпы растут. Плюс, немного поднять тему выше уровня обсуждения области, так как дальше мы прорваться пока не можем. Создала сегодня группу, где среди участников буду с помощью генератора чисел разыгрывать карпов к новогоднему столу, — к тому времени они должны хорошо подрасти. Вода до этого времени замерзнуть не должна, так как подвал находится прямо под домом, под кухней. Там затоплена печка, которой раньше отапливали весь дом. Сейчас пришлось влезть в большие долги: утеплять веранду, покупать другой котел и переделывать отопление, чтобы хоть как-то обогреть свой дом», — пояснила Любовь.

