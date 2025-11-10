На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Египте на рынке заметили необычную «рыбу-крокодила»

Al Masry Al Youm: на рынке в Хургаде нашли редкую рыбу с клыками как у крокодила
Freepik.com

Посетители рыбного рынка в египетском курортном городе Хургада заметили необычную рыбу, внешне напоминающую крокодила. Об этом сообщает газета Al Masry Al Youm.

«Рыба с широкой головой, сплюснутой формой туловища и клыками как у крокодила вызвала споры и удивление среди посетителей рыбного рынка», — отмечается в сообщении.

По словам рыбака, рыба была поймана на 40-метровой глубине. Он пояснил, что этот вид встречается редко и предпочитает жить на дне моря, зарываясь в песок в ожидании добычи.

По словам ихтиолога из Института океанографии в Хургаде Ашрафа Садика, эта рыба встречается в Красном и Средиземном морях. По его словам, она не ядовита и не опасна для человека. Ее называют «рыбой-крокодилом» из-за сходства с рептилией, отметил ихтиолог. Специалист добавил, что этот вид играет важную роль в поддержании экологического баланса на морском дне.

В сентябре в Папуа-Новой Гвинее второй раз в истории поймали редчайшую акулу гоголию, которую в последний раз встречали более 50 лет назад. Первый и единственный представитель этого вида был пойман в июле 1970 года в заливе Астролябия. Ученые считают, что эти акулы могут быть микроэндемиками, ареал обитания которых сильно ограничен. Морской биолог Дэвид Эберт допустил, что сейчас может остаться небольшая популяция гоголии.

Ранее в Индии рыбак стал миллионером, поймав стаю редких рыб.

