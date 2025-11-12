Часть подконтрольного ВСУ Херсона осталась без света

Авария на электросетях привела к отключению света в Херсоне

Подконтрольный вооруженным силам Украины Херсон частично остался без электроснабжения. Об этом сообщило агентство РБК-Украина.

По последней информации, отключения отмечаются в Днепровском, Корабельном и Центральном районах, прекращено движение электротранспорта, могут быть также перебои с водой. Причиной случившегося названо аварийное отключение света, но что конкретно привело к этому, не сообщается.

8 ноября украинцев предупредили о повсеместных отключениях света и ограничениях мощностей из-за сложной ситуации в украинской энергосистеме. Там связали вынужденные меры с «российскими обстрелами». Украинцев призвали экономить электричество.

В ночь на 8 ноября Вооруженные силы России нанесли массированный воздушный удар по объектам энергетики и транспорта Украины. Под атаку ударных беспилотников, ракет «Кинжал» и «Искандер» попали как минимум девять областей, в ряде городов произошло отключение электричества и ввели графики подачи воды.

Ранее Зеленский посетил находящийся под контролем ВСУ город Херсон.