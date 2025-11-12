На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам объяснили, как отличить пневмонию от ОРВИ

Врач Уланкина: одышка и боль в груди могут указывать на пневмонию
Depositphotos

Пневмония и респираторные инфекции могут начинаться аналогично — с температуры, першения в горле и слабости, однако в случае с воспалением легких вскоре могут появиться специфические симптомы. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина. По ее словам, симптомы ОРВИ, как правило, через 3-5 дней ослабевают.

«При пневмонии улучшение не происходит, держится лихорадка, при минимальной нагрузке появляется одышка — даже подъем по лестнице или путь до кухни вызывают учащенное дыхание», — отметила специалист.

Еще один характерный признак — боль в грудной клетке при глубоком вдохе. Кашель может быть как сухим, так и влажным. Причем нередко он устойчив к стандартным противокашлевым средствам, добавила она.

Как сообщили специалисты Роспотребнадзора, 80% осложнений гриппа у взрослых приходятся именно на пневмонию. Для профилактики рекомендуется вакцинация против пневмококковой и гемофильной инфекций, гриппа, кори и коклюша. К неспецифическим мерам защиты относятся здоровое питание, гигиена рук и регулярное проветривание помещений.

Ранее врач назвал различия в симптоматике рака легкого у мужчин и женщин.

