Врач рассказала, как быстро восстановиться после пневмонии

Реабилитация после пневмонии требует не меньше внимания, чем само лечение, поскольку необходимо восстановить функции легких и укрепить ослабленный иммунитет. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Начинать следует с дыхательной гимнастики: например, медленные вдохи через нос и удлиненные выдохи через сложенные трубочкой губы. Выполнять ее нужно регулярно, по 5-7 минут несколько раз в день, даже если сначала это вызывает легкое головокружение», — сказала врач.

Также она посоветовала включить в рацион больше белка (творог, яйца, нежирная рыба) для восстановления легочной ткани и пить достаточное количество жидкости (теплая вода без газа, травяные чаи, морсы с минимальным количеством сахара).

Что касается физической активности, она должна нарастать постепенно. В первые недели достаточно коротких прогулок, а по мере улучшения самочувствия можно добавлять упражнения для мышц и суставов, добавила специалист.

До этого Уланкина говорила, что пневмония и респираторные инфекции могут начинаться аналогично — с температуры, першения в горле и слабости, однако в случае с воспалением легких вскоре могут появиться специфические симптомы. К примеру, при минимальной нагрузке появляется одышка — даже подъем по лестнице или путь до кухни вызывают учащенное дыхание.

