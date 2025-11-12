«Зависимость и эпилепсия»: в России встревожились массовым спросом на снотворное

Россияне начали массово скупать снотворное – за год спрос на такие препараты подскочил на 60%. Однако бесконтрольный прием подобных лекарств и самостоятельные попытки справиться с бессонницей крайне опасны, последствия такого самолечения обширны – от появления зависимости до эпилептических приступов и нарушения работы сердца, предупредила в беседе с 360.ru врач-сомнолог, невролог, директор сомнологической службы, кандидат медицинских наук Елена Царева.

Врач подчеркнула, что бессонницей считается комплекс проблем, который включает в себя не только сложности с засыпанием, но и постоянные пробуждения ночью, под утро, дневную сонливость.

Это заболевание встречается в трех различных формах. Так, при транзитной бессоннице проблемы задерживаются на период до семи дней в связи с каким-то стрессом или нарушением часового пояса. При острой форме человек страдает от недели до месяца, чувствуя при этом крайнее переутомление. Также существует хроническая бессонница, которая длится более трех месяцев – в этом случае причины уже лежат в плоскости серьезных соматических болезней и психиатрических расстройств, подчеркнула врач.

Однако нельзя самостоятельно назначать себе снотворные – важно учитывать, что любой препарат может как помочь, так и навредить, отметила Царева. Например, многие гипнотики вызывают зависимость. А если человек выпьет такое лекарство в сочетании с алкоголем, то это грозит летальным исходом. Также такие лекарства могут привести к приступу эпилепсии, нарушить работу нервной системы, сердца, подорвать здоровье организма в целом, предупредила специалист.

«В зависимости от наличия тех или иных заболеваний у человека при приеме гипнотиков их течение может обостряться. Препараты седативного спектра довольно серьезные», — пояснила сомнолог.

С особой осторожностью следует относиться к лечению бессонницы у пожилых людей, добавила врач. Она подчеркнула, что если они долгое время принимают снотворное, то это повышает риски развития онкозаболеваний. Кроме того, после приема таких таблеток у них нарушается координация, из-за чего они могут, например, упасть ночью, а это уже грозит переломами и длительным восстановлением.

Царева призвала принимать снотворное строго по назначению врача, не превышая установленные дозировки и длительность приема. Она также подчеркнула, что в 90% случаев причиной бессонницы является наличие других серьезных проблем со здоровьем, поэтому при хронических проблемах со сном важно пройти обследование.

Напомним, по данным Mash, рост спроса на снотворное связан с тем, что так люди борются с хроническим недосыпом из-за гаджетов. При этом подчеркивается, что употребление снотворного вызывает зависимость, ухудшает память и внимание и провоцирует нарушения дыхания во сне, а утром из-за таблеток может быть тяжелая голова, а отказ от них усиливает тревожность и усугубляет проблемы с психикой.

