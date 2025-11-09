Россияне начали массово «лечить» бессонницу снотворным

Mash: спрос на снотворное в России вырос за год на 60%

Спрос на снотворное у россиян за год увеличился на 60% из-за эпидемии бессонницы, сообщает Mash со ссылкой на собственные данные.

Telegram-канал пишет, что с хроническим недосыпом из-за гаджетов люди чаще всего борются при помощи таблеток.

В посте отмечается, что употребление снотворного вызывает зависимость, ухудшает память и внимание и провоцирует нарушения дыхания во сне. Утром из-за таблеток может быть тяжелая голова, а отказ от них усиливает тревожность и усугубляет проблемы с психикой. Врачи предупреждают, что снотворное «не лечит» бессонницу — только устраняет ее симптомы.

До этого терапевт и сомнолог Илья Смирнов рассказал об опытах итальянских ученых с мышами. Они показали, что из-за недосыпа мозг запускает программу самоуничтожения, однако организмы животных и человека отличаются. Зарубежные специалисты исследовали активность «чистящих» мозг клеток (астроцитов) при недостатке сна. При бессоннице или нехватке часов отдыха они начинают разрушать здоровые участки нервной системы.

