Россияне начали массово «лечить» бессонницу снотворным

Mash: спрос на снотворное в России вырос за год на 60%
Depositphotos

Спрос на снотворное у россиян за год увеличился на 60% из-за эпидемии бессонницы, сообщает Mash со ссылкой на собственные данные.

Telegram-канал пишет, что с хроническим недосыпом из-за гаджетов люди чаще всего борются при помощи таблеток.

В посте отмечается, что употребление снотворного вызывает зависимость, ухудшает память и внимание и провоцирует нарушения дыхания во сне. Утром из-за таблеток может быть тяжелая голова, а отказ от них усиливает тревожность и усугубляет проблемы с психикой. Врачи предупреждают, что снотворное «не лечит» бессонницу — только устраняет ее симптомы.

До этого терапевт и сомнолог Илья Смирнов рассказал об опытах итальянских ученых с мышами. Они показали, что из-за недосыпа мозг запускает программу самоуничтожения, однако организмы животных и человека отличаются. Зарубежные специалисты исследовали активность «чистящих» мозг клеток (астроцитов) при недостатке сна. При бессоннице или нехватке часов отдыха они начинают разрушать здоровые участки нервной системы.

Ранее врач назвал продукты, которые помогут справиться с бессонницей.

