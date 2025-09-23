Сомнолог назвал способ быстро выйти из состояния сонного паралича

Многие люди сталкиваются с состоянием сонного паралича, которое возникает при засыпании или пробуждении и связано с тем, что человек находится в сознании, но не может управлять телом и дыханием. Часто это сопровождается тревожащими галлюцинациями – полуспящему человеку кажется, что в комнате кто-то присутствует и так далее. Быстро выйти из такого состояния можно с помощью движения глаз, которые сохраняют активность, рассказал врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов Общественной Службе Новостей.

Как объяснил врач, в момент, когда мозг одновременно и бодрствует, находясь в полусознании, и спит, продолжая видеть сновидения, возникают галлюцинации. По его словам, никакой опасности для человека это не представляет – по сути, речь идет об обычном физиологическом состоянии в момент перехода от сна к бодрствованию и наоборот.

«Как побыстрее выйти из сонного паралича? Единственное, что в этом состоянии у нас сохраняется — это двигательная активность глаз. То есть мы можем двигать глазами», — отметил Бузунов.

Он посоветовал начать быстро двигать глазами в разные стороны, пытаться прищуриться, моргнуть, а затем начать постепенно подключать к этим движениям мимику, напрягая мышцы лица. Так можно быстро избавиться от сонного паралича.

Что касается профилактики таких «приступов», то в первую очередь важно следовать стабильному режиму сна и хорошо высыпаться, отметил сомнолог. Чаще всего сонный паралич связан именно с тем, что человек долго не спал ночью, лег в неподходящее время – например, под утро или днем. Кроме того, часто подобные состояния становятся следствием джетлага или регулярного дефицита сна. На этом фоне мозг человека быстро отключается, причем одни его участки засыпают быстрее других.

«То есть нужен стабильный режим сна и достаточное его количество, а также уменьшение стрессов и по возможности избегание сна днем», — заключил врач.

До этого специализирующаяся на лечении бессонницы врач-сомнолог София Черкасова объяснила, что сонный паралич часто бывает у людей, которые просыпаются без будильника и имеют хаотичный режим дня. Пробуждение по четкому расписанию сокращает эту вероятность, подчеркнула она.

