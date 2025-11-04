На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России начнут штрафовать чиновников за неэффективную борьбу с экстремизмом

Путин подписал указ о штрафах за неисполнение решений антиэкстремистского органа
Евгений Паулин/РИА Новости

Глава РФ Владимир Путин подписал закон, по которому должностных лиц будут штрафовать за неисполнение решений межведомственной комиссии по противодействию экстремизму. Соответствующий закон доступен на сайте официального опубликования правовых актов.

Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) будет дополнен пунктом, который установит ответственность за неисполнение решений межведомственной комиссии. За такое нарушение должностных лиц будут штрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей. Кроме того, в рамках наказания лицо может быть дисквалифицировано сроком от одного года до трех лет.

Межведомственная комиссия по противодействию экстремизму была создана указом президента в 2011 году для координации работы федеральных и региональных органов власти в этой сфере. Председателем комиссии является министр внутренних дел, а его заместителем — директор ФСБ. Дисквалификация включает лишение права занимать должности на государственной или муниципальной службе на срок от шести месяцев до трех лет.

Ранее Путин предложил усовершенствовать меры борьбы с терроризмом.

