В Брянске задержали местного жителя по подозрению в оправдании экстремизма

Сотрудники ФСБ задержали жителя Брянска за экстремистские комментарии в соцсети
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Брянской области возбудило уголовное дело против местного жителя, подозреваемого в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете. Об этом сообщает Bryansktoday.

Отмечается, что мужчина оставил в социальной сети комментарии, содержащие призывы к насильственным действиям против группы лиц, выделенной по национальному признаку.

Следственный отдел УФСБ в отношении подозреваемого возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Расследование по делу продолжается, рассказали в ведомстве.

В конце октября сообщалось, что в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело против местного жителя, подозреваемого в пропаганде и оправдании терроризма в интернете. Мужчина опубликовал на популярной онлайн-платформе видеоматериал, содержащий высказывания, которые оправдывают и пропагандируют террористические действия.

Ранее сообщалось, что в России начнут штрафовать чиновников за неэффективную борьбу с экстремизмом.

