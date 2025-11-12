До сорвавшихся со склона горы в Карачаево-Черкесии туристов добрались спасатели

Спасатели добрались до туристов, сорвавшихся со склона в горах Карачаево-Черкесии, и начали их спуск. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Спасатели обнаружили туристов, сорвавшихся с ледяного склона в Карачаево-Черкесии. В данный момент производится их спуск», — сказали в ведомстве.

Двое из туристов получили черепно-мозговые травмы, третий турист повредил колени.

11 ноября Telegram-канал Baza сообщил, что туристы сорвались в ущелье в Карачаево-Черкесии. Отмечалось, что группа из пяти человек отправилась в Махарское ущелье. Уточняется, что на перевале Кичи-Муруджу несколько туристов оступились и сорвались со склона. Поход группы не был зарегистрирован. На помощь туристам сразу же отправились спасатели.

До этого в Сочи женщина травмировала ногу во время восхождения на гору. На высоте более 2000 метров она повредила колено, из-за чего не могла спуститься без помощи других людей. Ситуация усугублялась тем, что погодные условия постепенно ухудшались. Женщина смогла обратиться в экстренные службы. В течение двух часов спасатели искали ее, и, обнаружив, оказали помощь. Чтобы спустить пострадавшую, спасатели воспользовались носилками. После спуска туристку передали медикам.

Ранее велосипедист упал с 40-метровой скалы и три дня выживал, выпивая вино.