Россиян призвали напомнить детям о запрете брать неизвестные вещи

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в своем Telegram-канале призвала родителей напомнить детям, что трогать неизвестные предметы нельзя, так как под ними могут быть замаскированы взрывные устройства.

«Я бы хотела попросить родителей быть самим внимательными и предупредить своих детей. Категорически ничего нельзя поднимать с земли. Ничего и никогда!» — написала она.

Мишонова отметила, что в период проведения специальной военной операции возможны любые провокации со стороны противника.

«Правило безопасности — ничего не трогать и не поднимать с земли — действует в приграничных районах», — напомнила омбудсмен.

Она подчеркнула, что взрывные устройства могут быть замаскированы под детские деньги, игрушки, коробки из-под телефонов.

В минздраве Московской области сообщили, что состояние мальчика из Красногорска, которому при взрыве свертка оторвало пальцы, врачи оценивают как тяжелое.

Инцидент произошел вечером 11 ноября, когда мальчик возвращался с тренировки. Он заметил на земле небольшой сверток, замаскированный под подарочную упаковку с прикрепленной купюрой в 10 рублей. При попытке поднять находку произошел взрыв, в результате которого ребенок получил тяжелые травмы.

Тренер спортивного клуба сообщил, что услышал хлопок, вышел на улицу и увидел мальчика с травмированной рукой.

Следственное управление СК России по Московской области возбудило уголовное дело по статье о покушении на жизнь ребенка.

