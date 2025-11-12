На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минздрав сообщил о состоянии школьника после взрыва в Красногорске

В Минздраве сообщили о тяжелом состоянии мальчика из Красногорска после взрыва
true
true
true
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Состояние мальчика из Красногорска, которому при взрыве свертка оторвало пальцы, врачи оценивают как тяжелое. Об этом сообщили в минздраве Московской области.

Ребенка госпитализировали в Детский научно-клинический центр имени Л.М. Рошаля, где ему провели операцию.

По данным Telegram-канала Mash, хирургическая операция длилась шесть часов — с полуночи до утра. Медики сначала доставили в больницу самого ребенка, а затем — оторванные пальцы. Сложность вмешательства объясняли сильными разрывами тканей. При этом вторая рука ребенка оказалась сломана.

Инцидент произошел вечером 11 ноября, когда мальчик возвращался с тренировки. Он заметил на земле небольшой сверток, замаскированный под подарочную упаковку с прикрепленной купюрой в 10 рублей. При попытке поднять находку произошел взрыв, в результате которого ребенок получил тяжелые травмы.

Тренер спортивного клуба сообщил, что услышал хлопок, вышел на улицу и увидел мальчика с травмированной рукой.

Следственное управление СК России по Московской области возбудило уголовное дело по статье о покушении на жизнь ребенка.

Ранее житель Луганска пнул колонку, из которой играла песня «Океана Эльзы», и остался без ноги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами