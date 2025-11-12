Минздрав сообщил о состоянии школьника после взрыва в Красногорске

В Минздраве сообщили о тяжелом состоянии мальчика из Красногорска после взрыва

Состояние мальчика из Красногорска, которому при взрыве свертка оторвало пальцы, врачи оценивают как тяжелое. Об этом сообщили в минздраве Московской области.

Ребенка госпитализировали в Детский научно-клинический центр имени Л.М. Рошаля, где ему провели операцию.

По данным Telegram-канала Mash, хирургическая операция длилась шесть часов — с полуночи до утра. Медики сначала доставили в больницу самого ребенка, а затем — оторванные пальцы. Сложность вмешательства объясняли сильными разрывами тканей. При этом вторая рука ребенка оказалась сломана.

Инцидент произошел вечером 11 ноября, когда мальчик возвращался с тренировки. Он заметил на земле небольшой сверток, замаскированный под подарочную упаковку с прикрепленной купюрой в 10 рублей. При попытке поднять находку произошел взрыв, в результате которого ребенок получил тяжелые травмы.

Тренер спортивного клуба сообщил, что услышал хлопок, вышел на улицу и увидел мальчика с травмированной рукой.

Следственное управление СК России по Московской области возбудило уголовное дело по статье о покушении на жизнь ребенка.

