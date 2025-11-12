Эксперт предупредил россиян об опасности покупки земельного участка зимой

Зимой лучше воздержаться от покупки земельного участка, так как это грозит множеством последствий. В это время года нельзя в полной мере оценить влажность почвы, качество дорог в межсезонье, а продавец может умолчать о существенных недостатках объекта, предупредил в беседе с RT почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

«Участок на самом деле может быть очень влажный, сырой. То есть его хорошо увидеть весной и убедиться в том, что воды весенние сходят, например», — отметил специалист, добавив, что из-за снега оценить состояние почвы невозможно.

Весной и осенью могут также возникнуть проблемы с доступностью подъездных путей к участку – их, в частности, может затапливать. Нужно убедиться, что машина без проблем может подъехать к объекту в любое время года.

Если все-таки есть необходимость или существенная выгода от покупки участка зимой, то лучше всего побеседовать с соседями и узнать, нет ли в этой местности серьёзных проблем, о которых следует знать заранее. Ни продавец, ни риелтор, как правило, в таких случаях не заинтересованы в том, чтобы предоставить покупателю всю информацию, заключил Апрелев.

Напомним, юристы советуют при покупке дачи у собственника проверить все правоустанавливающие и правоподтверждающие документы, в частности выписку из ЕГРН, чтобы проверить актуального собственника, наличие ограничений, арестов и обременений. За внешне идеальным объектом недвижимости могут скрываться юридические риски, включая споры о границах, обременения, ограничения в использовании земли и даже угрозу потери права собственности. Поэтому также важно дополнительно попросить у собственника договор основания: купли-продажи, аренды, мены, наследства, а также акты органов власти, если участок предоставлялся в порядке распоряжения.

Ранее в Госдуме рассказали о новых штрафах для владельцев земельных участков.