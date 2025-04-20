Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы обязательные действия при покупке дачи

Адвокат Шалуба: при покупке дачи необходимо проверить кадастровую карту
close
Shutterstock

При покупке дачи у собственника необходимо проверить все правоустанавливающие и правоподтверждающие документы, в частности выписку из ЕГРН, чтобы проверить актуального собственника, наличие ограничений, арестов и обременений. Такую рекомендацию дала адвокат, президент правового центра Advologia, управляющий партнер компании Veritas Lex Наталья Шалуба в беседе с интернет-изданием «Лента.ру».

По словам Шалубы, дополнительно у собственника следует истребовать договор основания: купли-продажи, аренды, мены, наследства, а также акты органов власти, если участок предоставлялся в порядке распоряжения.

Как отметила адвокат, за внешне идеальным объектом недвижимости могут скрываться юридические риски, включая споры о границах, обременения, ограничения в использовании земли и даже угрозу потери права собственности.

В первой половине апреля компания «Росгосстрах» и финансовый маркетплейс «Сравни» представили результаты исследования, согласно которым более половины — 59% — опрошенных россиян часто переживают за безопасность дачи после отъезда. Еще 41% тревожатся о состоянии загородного жилья время от времени.

Больше всего хозяев дач тревожат риски взлома и кражи имущества (75%), незакрытые окна или двери (43%), а также работающие электроприборы (42%). Кроме этого, у 31% россиян значительное беспокойство вызывают пожары в банях. А невыключенные плиты, камины или печи заставляют переживать 29% респондентов.

Ранее россияне рассказали о даче своей мечты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами