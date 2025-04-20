Названы обязательные действия при покупке дачи

При покупке дачи у собственника необходимо проверить все правоустанавливающие и правоподтверждающие документы, в частности выписку из ЕГРН, чтобы проверить актуального собственника, наличие ограничений, арестов и обременений. Такую рекомендацию дала адвокат, президент правового центра Advologia, управляющий партнер компании Veritas Lex Наталья Шалуба в беседе с интернет-изданием «Лента.ру».

По словам Шалубы, дополнительно у собственника следует истребовать договор основания: купли-продажи, аренды, мены, наследства, а также акты органов власти, если участок предоставлялся в порядке распоряжения.

Как отметила адвокат, за внешне идеальным объектом недвижимости могут скрываться юридические риски, включая споры о границах, обременения, ограничения в использовании земли и даже угрозу потери права собственности.

В первой половине апреля компания «Росгосстрах» и финансовый маркетплейс «Сравни» представили результаты исследования, согласно которым более половины — 59% — опрошенных россиян часто переживают за безопасность дачи после отъезда. Еще 41% тревожатся о состоянии загородного жилья время от времени.

Больше всего хозяев дач тревожат риски взлома и кражи имущества (75%), незакрытые окна или двери (43%), а также работающие электроприборы (42%). Кроме этого, у 31% россиян значительное беспокойство вызывают пожары в банях. А невыключенные плиты, камины или печи заставляют переживать 29% респондентов.

Ранее россияне рассказали о даче своей мечты.