Россияне рассказали, какие подарки считают самыми неудачными

«Москва 24»: 51% россиян считают книги по саморазвитию неудачным подарком
Hafiez Razali/Shutterstock/FOTODOM

Сертификаты на неинтересные мероприятия стали самым нежеланным подарком у россиян. Это показало исследование сети магазинов Fix Price и холдинга РОМИР, которое есть у «Москвы 24». В нем приняли участие 1,5 тыс. человек из разных регионов в возрасте от 18 до 64 лет.

За этот вариант проголосовали 54% опрошенных. 51% назвали неудачными презентами книги по саморазвитию, 46% — предметы интерьера, 37% — алкоголь. 34% назвали плохим выбором неподходящую косметику или парфюмерию.

«В целом более половины участников исследования (53%) считают, что главное в подарке — внимание и забота, а не его стоимость. Для четверти опрошенных (24%) идеальный подарок — это несколько небольших, но значимых вещей. При этом 17% россиян все же признают, что цена имеет значение, особенно если даритель может себе это позволить», — добавили аналитики.

Профессор, доктор технических наук, автор книги «Что надо знать роскошной женщине» Нона Дронова до этого говорила, что в подарок лучше всего выбирать ювелирные изделия с классическими драгоценными камнями — рубинами, сапфирами, изумрудами, бриллиантами, потому что они никогда не выходят из моды.

Ранее сообщалось, что россиянка отказалась от подарка мошенников, но все равно лишилась денег.

