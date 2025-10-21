На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам дали советы по выбору ювелирных украшений в подарок

Профессор Дронова: украшения с рубинами или бриллиантами можно выбрать в подарок
Shutterstock/Studio Peace

В подарок лучше всего выбирать ювелирные изделия с классическими драгоценными камнями — рубинами, сапфирами, изумрудами, бриллиантами, потому что они никогда не выходят из моды. Об этом Pravda.Ru рассказала профессор, доктор технических наук, автор книги «Что надо знать роскошной женщине» Нона Дронова.

По ее словам, наиболее эффектными вариантами станут гарнитуры, комплекты, состоящие из нескольких ювелирных изделий: серьги-кольцо, серьги-кольцо-браслет, кольцо-браслет.

«Серебряные изделия позволяют многим женщинам раскрыть свою индивидуальность. У серебра есть целый ряд преимуществ: оно более яркое и блестящее, чем платина. Это мягкий, ковкий современный металл, дающий простор фантазии дизайнеров. И оно идеально подходит для очень модного сегодня стиля — «техно-романтики», — отметила Дронова.

Коммерческий директор по закупкам камней Sunlight Нина Сергеева до этого рассказала «Газете.Ru», что золото и серебро рекомендовали носить в одном образе на разных частях тела. Сделать акцент можно с помощью одного ювелирного украшения. Речь идет о том, чтобы надеть на себя базовые модели из одного металла, например, серебра. А в качестве акцента выбрать золотое изделие — нестандартной формы или с большим камнем.

Ранее психолог объяснила, как выбор украшений влияет на характер.

