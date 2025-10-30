Россиянка отказалась от подарка мошенников, но все равно лишилась денег

Жительница Воронежа стала жертвой мошенников, несмотря на отказ от подарка, который ей якобы приготовили. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Аферисты представились 19-летней пострадавшей сотрудниками курьерской службы и рассказали о посылке с цветами и вином. Девушка решила отказаться от подарка, после чего продиктовала неизвестным код из сообщения.

После этого лжесотрудники разных ведомств стали убеждать ее в том, что кто-то якобы оформил от ее лица доверенность на гражданина другой страны, которого подозревают в терроризме.

Чтобы защитить накопления от злоумышленников, девушке порекомендовали отправить деньги на специальный счет, якобы открытый для этих целей.

«Она выполнила инструкции, перевела наличные через банкомат, а затем сняла и передала сбережения из банка», – говорится в публикации.

В результате россиянка лишилась миллиона рублей. Поняв, что ее обманули, пострадавшая обратилась в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

