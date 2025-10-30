На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка отказалась от подарка мошенников, но все равно лишилась денег

В Воронеже девушка потеряла миллион рублей, отказавшись от подарка мошенников
shine.graphics/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Воронежа стала жертвой мошенников, несмотря на отказ от подарка, который ей якобы приготовили. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Аферисты представились 19-летней пострадавшей сотрудниками курьерской службы и рассказали о посылке с цветами и вином. Девушка решила отказаться от подарка, после чего продиктовала неизвестным код из сообщения.

После этого лжесотрудники разных ведомств стали убеждать ее в том, что кто-то якобы оформил от ее лица доверенность на гражданина другой страны, которого подозревают в терроризме.

Чтобы защитить накопления от злоумышленников, девушке порекомендовали отправить деньги на специальный счет, якобы открытый для этих целей.

«Она выполнила инструкции, перевела наличные через банкомат, а затем сняла и передала сбережения из банка», – говорится в публикации.

В результате россиянка лишилась миллиона рублей. Поняв, что ее обманули, пострадавшая обратилась в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее пенсионер потерял квартиру в Подмосковье, согласившись на помощь соседки.

