Россиянам объяснили, как вернуть часть потраченных на лечение денег

Россияне могут частично вернуть средства, потраченные на медицинские услуги, оформив налоговый вычет. Для этого необходимо собрать определенные документы, а затем направить их в налоговую службу, которая проведет проверку и выполнит начисление, объяснил в беседе с RT член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

В пакет обязательных для оформления вычета документов входят декларация по форме 3-НДФЛ, справка из больницы об оплате медуслуг, копии документов, удостоверяющих родство, если лечение оплачивалось для супруга, детей или родителей.

Если вернуть средства гражданин планирует за покупку лекарств, то для этого нужен оригинал выписанного врачом рецепта, копии чеков из аптеки и дополнительные документы, которые помогут налоговикам провести проверку. Среди них, например, справка о доходах 2-НДФЛ, копия договора с больницей, копия лицензии медучреждения, копии платежек.

«Напоминаю, что вернуть средства можно только за три последних календарных года и это право нужно подтвердить документально», — подчеркнул Чаплин.

При заполнении налоговой декларации нужно выбрать бланк того года, за который планируется получить вычет – скачать его можно на сайте ФНС. После подготовки всего необходимого пакет документов направляется в налоговую по месту регистрации, сделать это можно по почте, через личный кабинет на сайте ведомства, принести лично. После этого налоговики изучат и проверят предоставленные данные – на это выделяется три месяца. После проверки гражданина уведомляют о принятом решении.

На текущий год лимит суммы, с которой можно оформить вычет, установлен на уровне 150 тыс. рублей, вернуть с нее можно не более 19,5 тыс. рублей, напомнил депутат.

«Для дорогостоящего лечения лимит не установлен. Вычет предоставляется со всей суммы фактически понесенных расходов», — заключил Чаплин.

