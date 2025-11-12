Названа основная цель теракта против митрополита Тихона

Целью готовившегося теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона было срывание переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

В спецслужбе отметили, что украинские власти рассчитывали, что успешная реализация покушения вынудит российскую сторону отказаться от мирных инициатив.

По данным ФСБ, исполнителями теракта были помощник митрополита Денис Попович и клирик Никита Иванкович. Их после начала специальной военной операции завербовала украинская разведка. Они по заданию кураторов занимались слежкой за Тихоном, собирали информацию о его контактах с представителями церкви и властных структур. В феврале 2025 года они готовились организовать теракт на территории Сретенского монастыря в Москве.

Поповича и Иванковича задержали в феврале 2025 года. По данным ФСБ, за два месяца до этого они получили самодельное взрывное устройство и должны были привести его в действие во время пребывания митрополита в столице. Уголовное дело возбуждено по статьям о подготовке теракта и незаконном обороте взрывчатки.

В августе оба обвиняемые на судебном заседании не признали вину.

Ранее в Госдуме предложили передать следственные изоляторы под контроль ФСБ.