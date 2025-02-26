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В Госдуме предложили передать следственные изоляторы под контроль ФСБ

Депутат Пискарев: контроль над следственными изоляторами нужно вернуть ФСБ
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Группа депутатов Госдумы во главе с руководителем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым предложила передать в ведение Федеральной службы безопасности (ФСБ) следственные изоляторы. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

«Вместе с коллегами, депутатами ГД и сенаторами РФ внес в Государственную думу законопроект, который позволит вернуть в ведение ФСБ России следственные изоляторы, переданные в 2006 году в уголовно-исполнительную систему», — написал Пискарев.

По его словам, принятие закона позволит ФСБ создавать свои изоляторы для содержания обвиняемых по делам, которые ведет ведомство. Депутат также отметил, что после начала СВО выросла активность иностранных спецслужб, террористов и экстремистов, работающих против России. Из-за этого в четыре раза увеличилось количество подозреваемых, содержащихся под стражей, заключил Пискарев.

До этого в Госдуме поддержали законопроект, устанавливающий полный запрет на участие иноагентов в образовательной и просветительской деятельности в России. Помимо этого, инициатива предусматривает, что нежелательные образовательные организации не смогут заниматься просветительской и образовательной деятельностью на территории страны.

Ранее в Госдуме заявили, что НАТО использует экстремистские организации против России.

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