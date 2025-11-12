На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о мошеннической схеме с получением налогового вычета

Мошенники обманывают россиян, обещая налоговый вычет
true
true
true
close
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники обманывают россиян, предлагая им получить налоговый вычет. Об этом сообщает РИА Новости.

Аферист звонит в мессенджере и сообщает, что гражданин может получить налоговый вычет. Затем злоумышленник просит включить демонстрацию экрана, чтобы якобы оказать помощь в правильном оформлении налоговой декларации. Как только демонстрация экрана включается, тут же приходит код от «Госуслуг», с помощью которого мошенник получает доступ к аккаунту гражданина на портале.

10 ноября заслуженный юрист РФ Иван Соловьев заявил, что учащихся российских школ и вузов необходимо обучать защите от мошенников — для этого в образовательных учреждениях нужно ввести специальный курс «Личная безопасность», на котором дети будут осваивать приемы критического мышления, психологической устойчивости и правовой грамотности.

Ранее россиянам упростили подачу заявлений о мошенничестве через мобильный банк.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами