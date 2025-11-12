Стало известно о мошеннической схеме с получением налогового вычета

Мошенники обманывают россиян, предлагая им получить налоговый вычет. Об этом сообщает РИА Новости.

Аферист звонит в мессенджере и сообщает, что гражданин может получить налоговый вычет. Затем злоумышленник просит включить демонстрацию экрана, чтобы якобы оказать помощь в правильном оформлении налоговой декларации. Как только демонстрация экрана включается, тут же приходит код от «Госуслуг», с помощью которого мошенник получает доступ к аккаунту гражданина на портале.

10 ноября заслуженный юрист РФ Иван Соловьев заявил, что учащихся российских школ и вузов необходимо обучать защите от мошенников — для этого в образовательных учреждениях нужно ввести специальный курс «Личная безопасность», на котором дети будут осваивать приемы критического мышления, психологической устойчивости и правовой грамотности.

Ранее россиянам упростили подачу заявлений о мошенничестве через мобильный банк.