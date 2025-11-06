На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава ЛДПР призвал ввести налоговый вычет за создание рабочих мест

Слуцкий призвал повысить вычет по страховым взносам за трудоустройство молодежи
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением установить повышенный налоговый вычет по страховым взносам для малого бизнеса за трудоустройство молодежи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Политик предложил рассмотреть возможность введения меры поддержки для предприятий с годовым оборотом до 60 млн рублей для городов и сел с численностью населения до 50 тыс. человек. По его словам, такие меры помогут стимулировать устойчивое развитие.

«Установить повышенный вычет по страховым взносам за трудоустройство молодежи, предоставив право налогоплательщикам на налоговый вычет в размере 150% от суммы уплаченных страховых взносов за сотрудников в возрасте до 25 лет», — написал Слуцкий.

При этом мера поддержки будет распространяться только на тех, кто впервые официально трудоустроился в малом городе или селе.

До этого депутат Саратовской гордумы Виктор Марков заявил, что российских подростков, желающих найти подработку, лучше всего устраивать на рабочие специальности, а не брать на работу артистами. Так он прокомментировал сообщение о том, что минувшим летом в городе подростки работали, в том числе, артистами и концертными исполнителями.

Ранее россиянам рассказали о возможности формировать пенсию уже в 14 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами