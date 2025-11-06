Глава ЛДПР призвал ввести налоговый вычет за создание рабочих мест

Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением установить повышенный налоговый вычет по страховым взносам для малого бизнеса за трудоустройство молодежи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Политик предложил рассмотреть возможность введения меры поддержки для предприятий с годовым оборотом до 60 млн рублей для городов и сел с численностью населения до 50 тыс. человек. По его словам, такие меры помогут стимулировать устойчивое развитие.

«Установить повышенный вычет по страховым взносам за трудоустройство молодежи, предоставив право налогоплательщикам на налоговый вычет в размере 150% от суммы уплаченных страховых взносов за сотрудников в возрасте до 25 лет», — написал Слуцкий.

При этом мера поддержки будет распространяться только на тех, кто впервые официально трудоустроился в малом городе или селе.

До этого депутат Саратовской гордумы Виктор Марков заявил, что российских подростков, желающих найти подработку, лучше всего устраивать на рабочие специальности, а не брать на работу артистами. Так он прокомментировал сообщение о том, что минувшим летом в городе подростки работали, в том числе, артистами и концертными исполнителями.

