В Москве полицейские накрыли притон для занятия проституцией

Полицейские выявили в центре Москвы бордель, который был замаскирован под караоке-клуб. Об этом сообщили в МВД России.

Притон для занятия проституцией располагался в Лубянском проезде. Полицейские нагрянули туда и задержали 46-летнего администратора и 24 женщины в возрасте от 18 до 45 лет, которые оказывали интимные услуги за деньги.

Было установлено, что администратор полностью руководил незаконной деятельностью заведения: проводил собеседования с кандидатками, принимал их на работу, фиксировал посещаемость и участвовал в финансовых отношениях с клиентами.

В отношении задержанных женщин составлены административные протоколы по ст. 6.11 КоАП РФ. На организатора борделя заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 241 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Правоохранители устанавливают личности всех участников преступной схемы.

В середине сентября сообщалось, что в Забайкалье перед судом по обвинению в организации проституции предстанут 54 человека. Полиция установила, что на территории города Читы и Забайкальского края организованная преступная группа в течение четырех лет занималась вовлечением девушек в занятие проституцией. Участники группы выполняли роли администраторов, директоров саун, водителей, диспетчеров и охранников. 16 девушек оказались вовлечены в оказание криминальных услуг.

Ранее в Калининградской области раскрыли сеть борделей.