На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве полицейские накрыли притон для занятия проституцией

МВД: в центре Москве полиция накрыла замаскированный под караоке-клуб бордель
true
true
true

Полицейские выявили в центре Москвы бордель, который был замаскирован под караоке-клуб. Об этом сообщили в МВД России.

Притон для занятия проституцией располагался в Лубянском проезде. Полицейские нагрянули туда и задержали 46-летнего администратора и 24 женщины в возрасте от 18 до 45 лет, которые оказывали интимные услуги за деньги.

Было установлено, что администратор полностью руководил незаконной деятельностью заведения: проводил собеседования с кандидатками, принимал их на работу, фиксировал посещаемость и участвовал в финансовых отношениях с клиентами.

В отношении задержанных женщин составлены административные протоколы по ст. 6.11 КоАП РФ. На организатора борделя заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 241 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Правоохранители устанавливают личности всех участников преступной схемы.

В середине сентября сообщалось, что в Забайкалье перед судом по обвинению в организации проституции предстанут 54 человека. Полиция установила, что на территории города Читы и Забайкальского края организованная преступная группа в течение четырех лет занималась вовлечением девушек в занятие проституцией. Участники группы выполняли роли администраторов, директоров саун, водителей, диспетчеров и охранников. 16 девушек оказались вовлечены в оказание криминальных услуг.

Ранее в Калининградской области раскрыли сеть борделей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами