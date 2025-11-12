На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На продажу выставили осколок метеорита, падение которого наблюдали над Москвой

Baza: осколок метеорита, замеченного над Москвой, нашли и выставили на продажу
true
true
true
close
Telegram-канал «Baza»

Осколок метеорита, замеченного над Москвой, обнаружили и уже выставили на продажу. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации Baza, фрагмент пробил крышу частного дома жительницы Окуловки в Новгородской области.

«Вес осколка составил 400 граммов. Женщина передала 20% находки на исследования, а остальное выставит на продажу», — говорится в публикации.

Согласно предварительным исследованиям, метеорит относится к обыкновенным хондритам — наиболее распространенному типу каменных метеоритов. Ученые утверждают, что все осколки выпали только на территории Новгородской области.

Очевидцы зафиксировали неопознанный летающий объект в небе над Москвой и Подмосковьем примерно в 6:30 мск утром 27 октября. На опубликованных видео объект оставляет за собой яркий зеленоватый след и пролетаeт над жилыми домами, предположительно в районе Рублевского шоссе.

Ученые Института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского сообщили, что наблюдавшийся в Москве, а также в Московской, Тверской, Вологодской, Ярославской и Новгородской областях яркий болид завершил свой полет падением каменного метеорита естественного происхождения, относящегося к группе обыкновенных хондритов.

Ранее в Челябинской области очевидцы сняли в небе светящийся объект.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами