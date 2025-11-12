На продажу выставили осколок метеорита, падение которого наблюдали над Москвой

Baza: осколок метеорита, замеченного над Москвой, нашли и выставили на продажу

Осколок метеорита, замеченного над Москвой, обнаружили и уже выставили на продажу. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации Baza, фрагмент пробил крышу частного дома жительницы Окуловки в Новгородской области.

«Вес осколка составил 400 граммов. Женщина передала 20% находки на исследования, а остальное выставит на продажу», — говорится в публикации.

Согласно предварительным исследованиям, метеорит относится к обыкновенным хондритам — наиболее распространенному типу каменных метеоритов. Ученые утверждают, что все осколки выпали только на территории Новгородской области.

Очевидцы зафиксировали неопознанный летающий объект в небе над Москвой и Подмосковьем примерно в 6:30 мск утром 27 октября. На опубликованных видео объект оставляет за собой яркий зеленоватый след и пролетаeт над жилыми домами, предположительно в районе Рублевского шоссе.

Ученые Института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского сообщили, что наблюдавшийся в Москве, а также в Московской, Тверской, Вологодской, Ярославской и Новгородской областях яркий болид завершил свой полет падением каменного метеорита естественного происхождения, относящегося к группе обыкновенных хондритов.

Ранее в Челябинской области очевидцы сняли в небе светящийся объект.