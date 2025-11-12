Москвичей предупредили о снегопадах на следующей неделе

Снегопады, переходящие в ледяные дожди, ожидаются в Москве на следующей неделе

В Москве в начале следующей недели ожидаются снегопады, переходящие в ледяные дожди. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В ночь на понедельник тоже малооблачно и заморозки, а днем теплый фронт принесет снегопады, переходящие в ледяные дожди и дожди, после обеда 0...+3°C», — рассказал Тишковец.

По его словам, в городе сформируется временный снежный покров высотой не более 1–3 см.

Тем временем руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Газете.Ru», что мокрый снег в Москве может выпасть уже в ближайшие выходные. Он добавил, что с 15 ноября в столичном регионе начнется похолодание.

До этого синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что в минувшем октябре солнце освещало Москву всего 38 часов, что составляет почти половину месячной нормы. По ее словам, в ноябре ожидается еще меньше солнечных часов, чем было в октябре — в среднем 32 часа. Текущий ноябрь, как заметила Позднякова, не балует москвичей и гостей столицы солнцем, однако может порадовать теплом.

