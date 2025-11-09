На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вильфанд рассказал, будет ли снег в европейской части России в ноябре

Pavel Golovkin/AP

В середине ноября в европейской части России снега не будет из-за теплой температуры. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Все равно существенных осадков не ожидается, никакого снега... Но и понижение температуры прогнозируется в начале следующей недели. Но все равно в центре Европейской России это понижение не принесет снега», — сказал специалист.

Вильфанд добавил, что в ноябре ожидается нехарактерная для этого месяца теплая погода. В связи с этим снега в европейской части России не будет. Однако, по словам научного руководителя, снег может выпасть на юго-западе Сибирского федерального округа.

5 ноября синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что первый снег в Москве и Московской области может выпасть уже 11 ноября. По его данным, в этот день может выпасть небольшое количество осадков, а 13 и 14 они уже будут более заметны.

Ранее синоптики назвали дату начала метеорологической зимы в Москве и Подмосковье.

