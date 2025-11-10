В Москве в октябре зафиксирован дефицит солнечного света

В минувшем октябре солнце освещало Москву всего 38 часов, что составляет почти половину месячной нормы. Об этом сообщила синоптик Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

«Октябрь в Москве не радовал солнцем. За месяц не было ни одного совсем ясного дня», — написала она.

По словам синоптика, самый «темный» октябрь был в Москве в 2001 году, когда солнце светило всего 24 часа. А самым щедрым на солнечные лучи Позднякова назвала октябрь 2005 года — 149 солнечных часов.

Эксперт отметила, что в ноябре ожидается еще меньше солнечных часов, чем было в октябре — в среднем 32 часа. При этом в 2006 году солнце в ноябре освещало Москву всего 8 часов. Самым «ярким» ноябрем Позднякова назвала ноябрь 2018 года, когда было 67 солнечных часов. Текущий ноябрь, как заметила синоптик, не балует москвичей и гостей столицы солнцем, однако может порадовать теплом.

До этого в Москве была зафиксирована одна из самых теплых ночей октября за 65 лет. По словам Поздняковой, такой стала ночь на 25 октября с минимальной температурой воздуха +8,6°C. За всю историю наблюдений с 1948 года только в двух случаях ночная температура была выше: рекорд был зафиксирован в 2006 году, когда термометры показывали +9,9°C.

