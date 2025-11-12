ФСБ раскрыла новые детали покушения на митрополита Тихона

ФСБ: в деле о покушении на митрополита Тихона появились новые фигуранты

Федеральная служба безопасности России представила новые подробности расследования уголовного дела о покушении на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (в миру Георгия Шевкунова).

«В результате проведенных мероприятий получены сведения о причастности к данному преступлению иных лиц», — сообщили в ЦОС ФСБ..

По данным ведомства, также продолжается следствие в отношении гражданина Украины Дмитрия Поповича и россиянина Николая Иванковича, которые по заданию украинских спецслужб планировали устранить архиерея в Москве.

11 ноября следственные органы провели обыски и допросы в Москве, Псковской области и Крыму, проверяя окружение подозреваемых. Силовики изъяли доказательства их причастности, в том числе агитационные материалы запрещенной в России террористической организации.

Как сообщили в спецслужбе, обоих подозреваемых после начала специальной военной операции завербовала украинская разведка. Они по заданию кураторов занимались слежкой за Тихоном, собирали информацию о его контактах с представителями церкви и властных структур. В феврале 2025 года они готовились организовать теракт на территории Сретенского монастыря в Москве.

По оценке экспертов, целью диверсии мог быть срыв переговоров между Россией и США по вопросам урегулирования конфликта на Украине. В Киеве, как предполагается, рассчитывали, что успешное покушение вынудит Москву отказаться от мирных инициатив.

Поповича и Иванковича задержали в феврале 2025 года. По данным ФСБ, за два месяца до этого они получили самодельное взрывное устройство и должны были привести его в действие во время пребывания митрополита в столице. Уголовное дело возбуждено по статьям о подготовке теракта и незаконном обороте взрывчатки.

В августе оба обвиняемые на судебном заседании не признали вину.

Ранее в Госдуме предложили передать следственные изоляторы под контроль ФСБ.