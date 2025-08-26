На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве задержали мужчину за призывы к расправе над военными

ФСБ сообщила о задержании москвича за оправдание терроризма
true
true
true
close
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В Москве задержали 47-летнего мужчину, который в соцсетях и мессенджерах публиковал призывы к расправе над российскими военными и сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ФСБ по столице.

В отношении задержанного возубили уголовное дело по статье 205.2 УК РФ, предусматривающей ответственность за публичные призывы к террористической деятельности, ее оправдание или пропаганду. У мужчины изъяли средства связи, которые он использовал.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде ареста. По этой статье обвиняемому может грозить до семи лет лишения свободы.

До этого студента Красноярского медицинского института задержали за пропаганду терроризма. По данным службы, молодой человек распространял запрещенные материалы среди других студентов. В ФСБ уточнили, что студент создал группу в WhatsApp, в которую привлекал людей и публиковал материалы, оправдывающие деятельность международных террористических организаций.

Ранее жителя Алтайского края приговорили к 9,5 года колонии за комментарии в интернете.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами