В Москве задержали мужчину за призывы к расправе над военными

В Москве задержали 47-летнего мужчину, который в соцсетях и мессенджерах публиковал призывы к расправе над российскими военными и сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ФСБ по столице.

В отношении задержанного возубили уголовное дело по статье 205.2 УК РФ, предусматривающей ответственность за публичные призывы к террористической деятельности, ее оправдание или пропаганду. У мужчины изъяли средства связи, которые он использовал.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде ареста. По этой статье обвиняемому может грозить до семи лет лишения свободы.

До этого студента Красноярского медицинского института задержали за пропаганду терроризма. По данным службы, молодой человек распространял запрещенные материалы среди других студентов. В ФСБ уточнили, что студент создал группу в WhatsApp, в которую привлекал людей и публиковал материалы, оправдывающие деятельность международных террористических организаций.

Ранее жителя Алтайского края приговорили к 9,5 года колонии за комментарии в интернете.