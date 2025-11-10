На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Смоленской области планируют запретить аборты в частных клиниках без показаний

Губернатор Анохин: планируется запрет абортов в частных клиниках без показаний
true
true
true
close
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

В Смоленской области планируют запретить аборты в частных клиниках без медицинских показаний. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин, пишет ТАСС.

Губернатор охарактеризовал статистику по прерыванию беременности в регионе как пугающую. Правительство порекомендовало частным клиникам проводить аборты исключительно по «медицинским показаниям». Также Анохин заявил, что скоро «надзорные ведомства» начнут проверку в аптеках, где продают препараты по прерыванию беременности без рецепта.

«Сейчас мы начнем активную работу со стороны надзорных ведомств, потому что у нас продаются препараты, которые прерывают беременность, в аптеках без предписаний. Мы выстраиваем работу с частными клиниками по переводу [проведению] всех абортов по медицинским показаниям», — сказал глава Смоленской области.

28 мая в Минздраве России сообщили, что количество прерываний беременности в стране в 2024 году сократилось почти на 25 тысяч. В ведомстве отметили, что точный показатель за 2024 год составил 338 367 случаев, в то время как в 2023 году он равнялся 362 383.

Ранее в Госдуме оценили влияние запрета абортов на демографию в России.

