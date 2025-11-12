В Госдуме прокомментировали возможность увеличения максимального срока ипотеки до 50 лет

Кошелев: в РФ не обсуждается увеличение максимального срока ипотеки до 50 лет

Увеличение максимального срока ипотеки до 40 или 50 лет не обсуждается в России. Об этом заявил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«В России вопрос о продлении максимального срока ипотеки до 40 или 50 лет в настоящее время не обсуждается», — сказал он, отметив, что основные меры поддержки в этом направлении сосредоточены на субсидировании процентных ставок.

Ключевое отличие ипотечного рынка РФ от американского, подчеркнул депутат, состоит в том, что он в значительной степени зависит от государственных льготных программ.

Кошелев добавил, что основным драйвером российского рынка является «Семейная ипотека».

До этого президент США Дональд Трамп в интервью заявил, что поддерживает идею продления продолжительности ипотечных кредитов до 50 лет. По его мнению, подобное решение может помочь американцам приобрести жилье.

Депутат Николай Новичков сравнил эту идею с рабством.

Ранее сообщалось, что только 1% опрошенных россиян заметил снижение ставок по ипотеке.