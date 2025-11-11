В Госдуме сравнили идею 50-летней ипотеки с рабством

Депутат Новичков: идея США о продлении ипотеки до 50 лет сравнима с рабством

Идея Соединенных Штатов Америки о продлении продолжительности ипотечных кредитов в США до 50 лет сравнима с рабством. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Николай Новичков.

«50-летняя ипотека — это чистой воды рабство, это привязка человека к конкретному месту: месту работы, жительства», — сказал парламентарий.

Новичков добавил, что России нельзя перенимать подобные идеи. По его словам, ипотека на 25 лет уже «выглядит страшно».

Депутат также отметил, что ипотека не должна быть единственным способом решения жилищных проблем россиян. Парламентарий подчеркнул, что помимо кредитов для граждан следует обеспечить наемные дома, строительные сберкассы и так далее.

В ночь на 11 ноября президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что поддерживает идею продления продолжительности ипотечных кредитов до 50 лет. По его мнению, подобное решение может помочь американцам приобрести жилье.

Ранее в Госдуме поддержали рефинансирование комбо-ипотек.