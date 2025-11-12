Роспотребнадзор назвал основные симптомы пневмонии

Кашель, температура, затрудненное дыхание и озноб являются ключевыми симптомами пневмонии. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве пояснили, что пневмония представляет собой воспаление легочной ткани, которое чаще всего вызывается бактериями, вирусами или грибами. Заболевание может быть как самостоятельным, так и осложнением других инфекций — коронавируса, кори или коклюша.

«Наиболее тяжело эта болезнь протекает у пожилых людей и лиц с наличием сопутствующих заболеваний», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Специалисты отметили, что 80% осложнений гриппа у взрослых приходится именно на пневмонию. Для профилактики рекомендуется вакцинация против пневмококковой и гемофильной инфекций, гриппа, кори и коклюша. К неспецифическим мерам защиты относятся здоровое питание, гигиена рук и регулярное проветривание помещений.

11 ноября Роспотребнадзор сообщил, что показатель заболеваемости гриппом с октября вырос в шесть раз.

