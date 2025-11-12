На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ким Дотком назвал страну, создавшую COVID-19

Основатель Megaupload Ким Дотком обвинил США в создании COVID-19
Nigel Marple/Reuters

Основатель файлообменных сервисов Megaupload и Mega Ким Дотком в соцсети X публично обвинил правительство США в создании COVID-19.

По мнению предпринимателя, распространение вируса не только обогатило американские компании, но и привело к подрыву мировой экономики и ограничению свобод граждан.

«Вирус COVID-19 был создан правительством США, обогатил американские компании и разрушил нашу экономику и свободы», — написал Дотком.

В апреле администрация президента США Дональда Трампа запустила новую страницу о коронавирусе на официальном сайте Белого дома. На ней заявляется, что вирус SARS-CoV-2 возник в результате утечки из исследовательской лаборатории в Китае. Таким образом, федеральное правительство США официально сделало лабораторную версию происхождения COVID-19 основным объяснением причин глобальной пандемии, в результате которой умерло около 7 млн человек. На странице приведены ссылки на доклад республиканцев конгрессу и утверждения о симптомах у сотрудников Уханьского института вирусологии до всплеска заболевания.

Ранее ученые сообщили о распространении сопоставимого с COVID-19 вируса PCB.

