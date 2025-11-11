На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Роспотребнадзоре предупредили о росте заболеваемости гриппом

Роспотребнадзор: показатель заболеваемости гриппом с октября вырос в 6 раз
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Количество случаев заболевания гриппом за прошедшую неделю по сравнению с началом октября увеличилось более чем в шесть раз. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные пресс-службы ведомства по итогам совещания главы Роспотребнадзора Анны Поповой с руководителями региональных представителей.

«Заболеваемость респираторными инфекциями остается на сезонном уровне, при этом еженедельно растет число случаев гриппа», — говорится в сообщении.

Специалисты рассказали, что среди циркулирующих штаммов гриппа доминирует A(H3N2). При этом все активные вирусы в этом сезоне полностью соответствуют вакцинам.

Кроме того, заболеваемость COVID-19 снизилась на 22,2% и составила 5,6 тыс. случаев.

До этого в медицинском журнале JAMA Network Open сообщили, что в мире распространяется новый респираторный вирус PCB, симптомы которого напоминают простуду, однако заболевание приводит к тяжелым осложнениям и по опасности сопоставимо с COVID-19. Специалист Иэн Ви из Сингапурской больницы общего профиля отметил, что от 5 до 10% тех, кто считает, что у них простуда, на самом деле инфицированы новым вирусом.

Ранее Роспотребнадзор опроверг сообщения о «новом вирусе» в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами