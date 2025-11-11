В Роспотребнадзоре предупредили о росте заболеваемости гриппом

Количество случаев заболевания гриппом за прошедшую неделю по сравнению с началом октября увеличилось более чем в шесть раз. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные пресс-службы ведомства по итогам совещания главы Роспотребнадзора Анны Поповой с руководителями региональных представителей.

«Заболеваемость респираторными инфекциями остается на сезонном уровне, при этом еженедельно растет число случаев гриппа», — говорится в сообщении.

Специалисты рассказали, что среди циркулирующих штаммов гриппа доминирует A(H3N2). При этом все активные вирусы в этом сезоне полностью соответствуют вакцинам.

Кроме того, заболеваемость COVID-19 снизилась на 22,2% и составила 5,6 тыс. случаев.

До этого в медицинском журнале JAMA Network Open сообщили, что в мире распространяется новый респираторный вирус PCB, симптомы которого напоминают простуду, однако заболевание приводит к тяжелым осложнениям и по опасности сопоставимо с COVID-19. Специалист Иэн Ви из Сингапурской больницы общего профиля отметил, что от 5 до 10% тех, кто считает, что у них простуда, на самом деле инфицированы новым вирусом.

Ранее Роспотребнадзор опроверг сообщения о «новом вирусе» в России.