На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам упростили подачу заявлений о мошенничестве через мобильный банк

ЦБ разрешил сообщать о финансовых мошенниках через банковские приложения
true
true
true
close
Depositphotos

С октября россиянам стало проще сообщать о финансовых мошенниках: крупные банки обязаны дополнить свои мобильные приложения специальным функционалом, позволяющим пострадавшим оперативно обращаться в банк и полицию. Об этом в интервью РИА Новости сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

Он отметил, что новая возможность особенно будет востребована среди клиентов, потерявших небольшие суммы, которые ранее часто не обращались ни в банк, ни в правоохранительные органы. По данным опроса Банка России, проведенного в 2024 году, только треть пострадавших заявляла о хищениях и в банки, и в полицию.

С 1 октября 2025 года системно значимые кредитные организации и участники рынка платежных услуг обязаны внедрить в приложения так называемую «спецкнопку», позволяющую клиентам оперативно уведомлять банк о мошенничестве и формировать справку для подачи в полицию. Нововведение, по словам Уварова, должно упростить процедуру взаимодействия пострадавших с кредитными организациями и повысить эффективность борьбы с финансовыми преступлениями.

Ранее Екатерина Мизулина напомнила об опасности интернета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами