Россиянам упростили подачу заявлений о мошенничестве через мобильный банк

С октября россиянам стало проще сообщать о финансовых мошенниках: крупные банки обязаны дополнить свои мобильные приложения специальным функционалом, позволяющим пострадавшим оперативно обращаться в банк и полицию. Об этом в интервью РИА Новости сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

Он отметил, что новая возможность особенно будет востребована среди клиентов, потерявших небольшие суммы, которые ранее часто не обращались ни в банк, ни в правоохранительные органы. По данным опроса Банка России, проведенного в 2024 году, только треть пострадавших заявляла о хищениях и в банки, и в полицию.

С 1 октября 2025 года системно значимые кредитные организации и участники рынка платежных услуг обязаны внедрить в приложения так называемую «спецкнопку», позволяющую клиентам оперативно уведомлять банк о мошенничестве и формировать справку для подачи в полицию. Нововведение, по словам Уварова, должно упростить процедуру взаимодействия пострадавших с кредитными организациями и повысить эффективность борьбы с финансовыми преступлениями.

