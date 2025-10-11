проект

>
Наука
Размер текста
А
А
А

Врач развеяла миф о том, что смешанное освещение вредит глазам

Врач Соловей: смешанное освещение не вредит здоровью глаз

true
true
true
close
Summit Art Creations/Shutterstock/FOTODOM

Смешанное освещение, если работать в световой день при лампе, не портит зрение, как считалось ранее, рассказала «Газете.Ru» врач-офтальмолог клиники 3Z Анна Соловей.

Постоянное перенапряжение глаз в сочетании с неподходящим освещением – одна из частых причин ухудшения зрения, что встречается, например, у «офисных» сотрудников. Предотвратить эти проблемы гораздо проще, чем потом бороться с их последствиями.

«При использовании компьютера важно обеспечить достаточную освещенность помещения и баланс естественного и искусственного освещения. Несмотря на то, что экран сам по себе светится и использовать его технически можно даже в полной темноте, от такого контраста между светом монитора и темнотой в комнате глаза будут испытывать повышенную нагрузку и быстрее уставать. Оптимальным считается боковой, равномерный и рассеянный свет, смешанное освещение тоже возможно. Однако прямые солнечные лучи на экран также следует исключить – они создают блики, из-за которых глаза быстрее устают и испытывают напряжение», – объяснила врач.

Во время просмотра телевизора также необходимо соблюдать соответствующие рекомендации.

«Расстояние до экрана должно составлять не менее четырёх его диагоналей, а уровень освещённости в комнате – быть комфортным. Смотреть телевизор в полной темноте, например, ночью, также не рекомендуется. Нежелательно использовать верхний свет или лампы, направленные прямо на экран – это также вызывает блики. Лучше всего подойдёт мягкое, рассеянное освещение – например, от торшера или специальной подсветки за телевизором», – рассказала врач.

Ранее в России создали самый точный ИИ для классификации опухоли мозга по МРТ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами