Врач развеяла миф о том, что смешанное освещение вредит глазам

Смешанное освещение, если работать в световой день при лампе, не портит зрение, как считалось ранее, рассказала «Газете.Ru» врач-офтальмолог клиники 3Z Анна Соловей.

Постоянное перенапряжение глаз в сочетании с неподходящим освещением – одна из частых причин ухудшения зрения, что встречается, например, у «офисных» сотрудников. Предотвратить эти проблемы гораздо проще, чем потом бороться с их последствиями.

«При использовании компьютера важно обеспечить достаточную освещенность помещения и баланс естественного и искусственного освещения. Несмотря на то, что экран сам по себе светится и использовать его технически можно даже в полной темноте, от такого контраста между светом монитора и темнотой в комнате глаза будут испытывать повышенную нагрузку и быстрее уставать. Оптимальным считается боковой, равномерный и рассеянный свет, смешанное освещение тоже возможно. Однако прямые солнечные лучи на экран также следует исключить – они создают блики, из-за которых глаза быстрее устают и испытывают напряжение», – объяснила врач.

Во время просмотра телевизора также необходимо соблюдать соответствующие рекомендации.

«Расстояние до экрана должно составлять не менее четырёх его диагоналей, а уровень освещённости в комнате – быть комфортным. Смотреть телевизор в полной темноте, например, ночью, также не рекомендуется. Нежелательно использовать верхний свет или лампы, направленные прямо на экран – это также вызывает блики. Лучше всего подойдёт мягкое, рассеянное освещение – например, от торшера или специальной подсветки за телевизором», – рассказала врач.

