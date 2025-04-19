США обвинили Китай в начале COVID-19. Белый дом опубликовал «истинные причины» коронавируса

Администрация президента США Дональда Трампа запустила новую страницу на официальном сайте Белого дома о коронавирусе. На ней заявляется, что вирус SARS-CoV-2 возник в результате утечки из исследовательской лаборатории в Китае. Таким образом, федеральное правительство США официально сделало лабораторную версию происхождения COVID-19 основным объяснением причин глобальной пандемии, в результате которой умерло около 7 млн человек. На странице приведены ссылки на доклад республиканцев конгрессу и утверждения о симптомах у сотрудников Уханьского института вирусологии до всплеска заболевания.

Администрация президента США Дональда Трампа запустила специальную страницу на официальном сайте Белого дома, посвященную версии о лабораторном происхождении коронавируса SARS-CoV-2. Эта страница сменила прошлую, которая велась при Джо Байдене. Согласно опубликованной на новой странице информации, «истинной причиной» пандемии, унесшей жизни более миллиона американцев, стала утечка из лаборатории в китайском городе Ухань.

Аргументы Белого дома

На новой странице сообщается, что вирус обладает «биологическими характеристиками, которые не встречаются в природе», а все случаи заражения COVID-19 произошли от одного источника. По мнению Белого дома, это противоречит динамике прошлых пандемий, сопровождавшихся множественными очагами заражения. В публикации указывается, что в Ухане действует ведущая китайская лаборатория по исследованию коронавирусов, в которой проводились эксперименты по усилению функций вирусов при недостаточном уровне биобезопасности.

По утверждению администрации Трампа, у сотрудников Уханьского института вирусологии проявлялись симптомы, схожие с COVID-19, еще осенью 2019 года — за несколько месяцев до официальной вспышки. На сайте также говорится, что достоверных доказательств естественного происхождения вируса представлено не было.

Белый дом изложил свои ключевые аргументы:

SARS-CoV-2 обладает признаками искусственного вмешательства;



все случаи заболевания происходят от одного первоисточника;



уханьская лаборатория нарушала биобезопасность при работе с вирусами;



ряд сотрудников института заболели до начала эпидемии;



отсутствие доказательств природного происхождения рассматривается как подтверждение лабораторной версии.

Эти тезисы дублируют выводы отчета республиканцев Палаты представителей США, опубликованного в 2024 году. Тогда конгрессмены также пришли к выводу о лабораторной утечке. Белый дом повторяет обвинения в адрес Энтони Фаучи, бывшего главы Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, который продвигал версию о природном происхождении вируса и якобы влиял на формирование научного консенсуса.

«Администрация выставляет COVID-19 как политическое событие»

Новая страница пришла на смену ресурсу covid.gov, ранее предоставлявшему информацию о тестировании, вакцинации и лечении. Теперь эти сведения удалены или перенаправлены, а сайт переадресует на новую страницу Белого дома о ковиде.

Ее запуск вызвал критику медицинского сообщества. Врач-инфекционист Центра безопасности здравоохранения Университета Джонса Хопкинса Амеш Адалья заявил, что удаление информации о мерах защиты может дезориентировать население.

Врач также отметил, что вопрос происхождения вируса остается предметом научных споров: «Администрация переписывает часть истории и выставляет COVID-19 как политическое событие».

Демократы также усомнились в научной обоснованности и предупредили о рисках политизации темы. Республиканцы же расценили запуск страницы как шаг к обеспечению подотчетности со стороны Китая.

Лаборатория в Ухане

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайской провинции Хубэй. Первые случаи связывали с рынком морепродуктов в Ухане. Позже ВОЗ признала вспышку пандемией. Она продолжалась более трех лет. По всему миру погибло около 7 млн человек.

В Ухане действительно работает институт вирусологии, где изучаются патогены, включая коронавирусы SARS. По версии Белого дома, лаборатория нарушала протоколы биобезопасности, а симптомы COVID-19 проявились у ее сотрудников до начала распространения вируса.

Китайская сторона отвергает эти обвинения, настаивая на политическом подтексте подобных утверждений.

Пекин настаивает, что вирус передался человеку от животного, как это происходило в случае SARS и других зоонозов.

close Ng Han Guan/AP

Оценки ФБР и ВОЗ

В январе 2025 года ЦРУ заявило, что лабораторная версия кажется более вероятной, но при этом подчеркнуло низкий уровень уверенности в своих выводах. До этого управление на протяжении нескольких лет заявляло, что не имеет достаточных данных для того, чтобы сделать выводы о причинах возникновения вируса.

ВОЗ в марте 2021 года опубликовала доклад по итогам миссии в Ухань. В документе лабораторная утечка была названа «крайне маловероятной». Основной гипотезой признана передача вируса от летучих мышей человеку через промежуточное животное. Рассматривались также версии о прямой передаче от животного и возможной связи с замороженными продуктами.